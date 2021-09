Afghanistan: Usa autorizzano transizioni con talebani relative ad attività umanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno autorizzato alcune transazioni con i talebani al fine di consentire il flusso di aiuti umanitari in Afghanistan. Lo ha annunciato oggi il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. In un ordine esecutivo, il dipartimento del Tesoro ha affermato che saranno autorizzate le transazioni che coinvolgono i talebani o la rete Haqqani o entità correlate, che sono tipicamente soggette a sanzioni, relative alla fornitura di assistenza umanitaria. L'ordine afferma che le transazioni includono quelle condotte con il governo degli Stati Uniti e le Nazioni Unite insieme a poche altre banche e organizzazioni internazionali di sviluppo. Il Tesoro ha inoltre autorizzano determinate transazioni relative all'esportazione e alla riesportazione di alimenti, medicinali e altri articoli. "Il Tesoro è impegnato a facilitare il flusso di assistenza umanitaria al popolo afgano e altre attività che supportano i loro bisogni umani fondamentali", ha affermato nella nota Andrea Gacki, direttore dell'Ufficio per il controllo dei beni esteri del Tesoro degli Stati Uniti. Nella nota, Gacki ha aggiunto che Washington continuerà a lavorare con istituzioni finanziarie, Ong e organizzazioni internazionali per facilitare il flusso di prodotti agricoli, medicinali e altre risorse, pur sostenendo le sanzioni contro i talebani, la rete Haqqani e altri gruppi. (segue) (Nys)