Energia: A2a su fusione con Aeb, fiducia in magistratura, convinti correttezza operato

- A2a comunica in una nota che, nell’ambito delle indagini preliminari condotte dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Monza aventi ad oggetto l’operazione di integrazione societaria di Aeb, il pubblico ministero, volendo svolgere accertamenti tecnici non ripetibili su supporti informatici già oggetto di sequestro, ha notificato alcune informazioni di garanzia. Dall’avviso si è appreso che tra gli indagati risultano taluni amministratori e manager del gruppo A2a. I provvedimenti, si legge nella nota, non riguardano né l’attuale vertice della società quotata, né A2a né società del gruppo A2a. “La società, nel manifestare piena fiducia nella magistratura inquirente, conferma il convincimento circa la correttezza del proprio operato” spiega A2a. (Com)