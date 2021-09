Pa: Brunetta, da 15 ottobre si torna in presenza, presto contratto per smart working

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia sta ripartendo e ha bisogno del lavoro di tutti, pubblici e privati. Lo ha detto ai Tg il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Per questo dal 15 ottobre tutto il capitale umano pubblico, tutti i volti della Repubblica, tutti i dipendenti pubblici, torneranno a lavorare in presenza e la loro esperienza in lavoro da remoto, smart working, lavoro a casa, sarà assolutamente valorizzata attraverso il contratto, le tecnologie, un'organizzazione dedicata - ha spiegato -. Questo è quello che faremo, questo è quello di cui ha bisogno il Paese, per la soddisfazione di famiglie e imprese. Abbiamo bisogno dei servizi della Pubblica amministrazione per rafforzare la crescita in atto".(Rin)