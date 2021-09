Usa: Mayorkas, necessario riformare sistema migrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema per governare l'immigrazione negli Stati Uniti va riformato. Lo ha affermato il segretario del dipartimento per la Sicurezza Interna, Alejandro Mayorkas, parlando in conferenza stampa. "Abbiamo a che fare con un sistema di immigrazione che non funziona e serve una riforma legislativa", ha detto l'esponente dell'amministrazione Usa. Mayorkas ha proseguito dicendo che non ci sono più migranti nel campo sotto il ponte di Del Rio, in Texas. "A partire da questa mattina, non ci sono più migranti nel campo sotto il ponte internazionale di Del Rio", ha concluso. (Nys)