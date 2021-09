© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 36.096 i lavoratori del comparto sanitario a non aver ancora ricevuto neppure una dose di vaccino contro il Covid-19, pari all'1,84 per centro del personale complessivo. E' quanto emerge dal report settimanale a cura della struttura commissariale per l'emergenza sanitaria. (Rin)