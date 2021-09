Alitalia: Colosimo (Fd'I), siamo davanti al rischio di una macelleria sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piena e totale solidarietà ai lavoratori di Alitalia, umiliati dalle scelte del Governo Draghi e del management della compagnia di bandiera. Siamo davanti al rischio di una vera e propria macelleria sociale, sulla pelle di migliaia di lavoratori e famiglie. Così come è impensabile che non si abbia il coraggio di difendere il nostro vettore nazionale e immaginare una seria politica del trasporto e aeroportuale. E dispiace molto che la Camera dei Deputati abbia rinviato ancora il voto sulla mozione di Fratelli d'Italia su Alitalia. Governo e Parlamento dovrebbero affrontare il dossier con determinazione e risolutezza. Invece i giorni passano e la vicenda si complica ancora di più". È quanto dichiara in una nota il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo. (Com)