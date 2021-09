© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha incontrato oggi a New York, l’omologo siriano, Faisal Miqdad, per discutere i modi per porre fine alla crisi in Siria. Lo ha riferito in un messaggio su Twitter, il portavoce del ministero degli Esteri, Ahmed Hafez. Quello odierno è il primo incontro annunciato a livello di ministri tra Egitto e Siria dal 2011.(Cae)