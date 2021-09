Roma 2021: Gualtieri, porteremo nella Capitale grandi eventi sportivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sport non è un capitolo secondario del programma, ma fa parte del metodo di governo della città, è uno degli elementi centrali dell'idea di una Roma che funziona, mentre oggi è allo sbando, non è governata e produce un effetto sui cittadini che al massimo si sentono di poter sperare in un po' meno di inefficienza, di immondizia nelle strade, di cinghiali e di buche. Io mi sono ribellato a questa idea - ha sottolineato Gualtieri -. Roma si può governare in modo efficiente ed efficace e si possono garantire ai cittadini i servizi di base come quello di poter fare, praticare e vedere lo sport, perché - ha proseguito - lo sport è salute, educazione, disciplina, socialità, amicizia, vita all'aria aperta e rapporto con il territorio, per questo lo abbiamo messo in alto nella nostra gerarchia di idee per la città". (segue) (Rer)