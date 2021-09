Roma 2021: Ignazio Marino, Pd poco serio, scuse di Virginia Raggi credo siano vere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex sindaco di Roma Ignazio Marino, a una settimana dal voto per scegliere il prossimo primo cittadino della Capitale, fa una analisi della sua esperienza in città, duro con il suo partito, il Pd e con buone parole nei confronti della sindaca uscente Virginia Raggi, all'epoca consigliera capitolina nelle fila dell'opposizione. "Sono stato molto combattuto nel decidere se scrivere questa riflessione. Per settimane mi sono chiesto se volevo davvero espormi alle critiche che naturalmente genererà. Alla fine ho deciso di fare ancora una volta ciò che sento giusto e non quello che mi sembra più conveniente. Prima di esserne messo alla porta, io fui un orgoglioso fondatore del Partito Democratico e addirittura corsi per la segreteria nazionale. Credevo che potesse rappresentare una straordinaria opportunità per l’Italia, accogliendo gli aspetti migliori dell’eredità culturale e valoriale del Partito Comunista di Enrico Berlinguer e della Democrazia Cristiana di Aldo Moro. Nel solco di questo pensiero ho messo tutto il mio impegno quando ho avuto responsabilità istituzionali, nel Parlamento e in Campidoglio". (segue) (Rer)