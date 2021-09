Roma 2021: Raggi a Marino, volevi cambiare ma Pd ti ha tradito, portiamo avanti idee insieme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi anni ho appreso che il tempo è galantuomo e che è possibile cambiare idea: è segno di maturità e umiltà", continua la sindaca uscente del M5s. "Ma si deve anche avere credibilità, quella che manca a chi falsamente ora si professa 'dispiaciuto'. Io mi batto per cambiare Roma. Lo faccio ogni giorno da cinque anni a questa parte. Come tu non hai timore di fare il nome di chi ti ha tradito, io voglio dirti che adesso è il momento di dimostrare il nostro coraggio e portare avanti queste idee insieme. Per Roma. Per i nostri cittadini", conclude Virginia Raggi nel post rivolto all'ex sindaco Ignazio Marino. (Rer)