Roma 2021: Gualtieri e Zingaretti incontrano mondo sport, "fondamentale per comunità"

- Il candidato sindaco per il centrosinostra a Roma, Roberto Gualtieri, accompagnato dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha incontrato le associazioni sportive romane, all'evento elettorale "Roma, lo sport che verrà", che si è svolto al circolo Canottieri della Vittoria sul Lungotevere. "Lo sport è nel dna della nostra collettività - ha detto Zingaretti -. In questi anni drammatici è stato un settore fondamentale per il tessuto connettivo di una comunità. Come Regione Lazio abbiamo fatto uno stanziamento importante per gli impianti e per le paralimpiadi. Abbiamo stanziato 8 milioni e mezzo per nuovi bandi. Poi - ha ricordato il governatore - siamo intervenuti nei quartieri dove c'era più bisogno come Tor Bella Monaca, Ostia e Corviale. Oggi, però, devo denunciare, da cittadino prima che da amministratore, una cosa: in tutto questo c'è stato un grande assente, il Comune di Roma - ha sottolineato -. I problemi non sono irrisolvibili, ma serve una classe dirigente che li sappia affrontare. Roberto Gualtieri è oggettivamente il sindaco migliore, una persona perbene e autorevole", ha concluso Zingaretti. (segue) (Rer)