Usa-Cina: dirigente Huawei raggiunge accordo con Washington per ritorno a Pechino

- Le autorità giudiziarie statunitensi hanno concluso un accordo con l'amministratrice delegata di Huawei, Meng Wanzhou, che consente a quest'ultima di sfuggire alla responsabilità penale e apre la strada all'abbandono del procedimento di estradizione in Canada. Lo riferisce il quotidiano "Toronto Star", precisando che prima che i pubblici ministeri delineassero l'accordo in un tribunale di Brooklyn, Meng si è formalmente dichiarata non colpevole. Meng è apparso virtualmente, tramite video, da Vancouver in un'udienza in un'aula di tribunale di Brooklyn che è stata monitorata da più di 100 partecipanti tramite teleconferenza. In precedenza il “Wall Street Journal”, citando fonti ben informate, aveva riferito che Wanzhou, arrestata tre anni fa in Canada su mandato degli Stati Uniti, sarebbe potuta tornare in Cina grazie a un accordo raggiunto con il dipartimento di Giustizia di Washington. In base all’intesa, presentata in tribunale oggi, Meng avrebbe dovuto ammettere la propria colpevolezza su alcuni capi d’imputazione; in cambio, la procura dovrebbe far cadere le accuse di frode bancaria e telematica. La direttrice finanziaria di Huawei Technologies è comparsa da remoto davanti ai giudici del tribunale federale di Brooklyn oggi pomeriggio ora locale. L’accordo avrebbe dovuto portare alla risoluzione di uno dei più scottanti punti di frizione tra Stati Uniti e Cina, in un momento in cui le relazioni bilaterali sembrano comunque continuare a deteriorarsi, in particolare dopo la nascita della nuova alleanza tra Usa, Regno Unito e Australia, denominata Aukus e volta a contrastare la crescente influenza della Cina nell’Indo-Pacifico.(Nys)