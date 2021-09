© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Dalle 13:45 il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri parteciperà a un incontro con l’associazione antimafie “daSud”, in via Contardo Ferrini 83. Dalle 15:00 Gualtieri parteciperà a un incontro con i cittadini presso la Cooperativa Agricoltura Nuova in via Castel Di Leva 371, assieme alla candidata Presidente del centrosinistra per il IX Municipio, Titti Di Salvo. Dalle 16:00 Gualtieri sarà impegnato in un incontro allo Stardust Village, in Via di decima 72, con Titti Di Salvo e la deputata Patrizia Prestipino.- Dalle 17:00 Gualtieri parteciperà a un incontro con il comitato di Quartiere “Valli di Pietralata e Tiburtina”, insieme al candidato Presidente del centrosinistra per il IV Municipio, Massimiliano Umberti, in via Filippo Meda. Dalle 18:00 Roberto Gualtieri parteciperà, assieme all’europarlamentare Massimiliano Smeriglio, a un’iniziativa della lista Sinistra Civica Ecologista. Gualtieri e Smeriglio saranno intervistati da Angela Mauro, giornalista di Huffington Post Italia. L’iniziativa si terrà nell'area pedonale di via Stilicone (vicino alla fermata della metro A Lucio Sestio). (segue) (Rer)