Amministrative: Lollobrigida (Fd'I) a Gasparri, pensi a risultati suo partito

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, afferma: "Gasparri pensi ai risultati del suo partito. Se saranno in grado di sostenere i candidati proposti da Fratelli d'Italia, condivisi da tutta la coalizione, con una forza simile a quella che noi dimostreremo in sostegno ai loro - continua il parlamentare in una nota -, probabilmente vinceremo in tutta Italia. Per noi, da Milano a Bologna, passando per Roma e Torino, sono le scelte migliori che il centrodestra poteva mettere in campo e lavoriamo per vincere. Sarebbe facile ricordare a Gasparri l'entusiasmo dimostrato da Forza Italia in sostegno di Marchini, che impedì al candidato più forte del centrodestra, Giorgia Meloni, di arrivare al ballottaggio e magari evitare cinque anni di Raggi ai romani. Farlo, però, sarebbe solo velleitario". L'esponente di Fd'I aggiunge: "La nostra serietà e la nostra serenità ci impongono di remare in sostegno del candidato civico di area Forza Italia a Milano, Bernardo, con la stessa voglia di battere la sinistra che stiamo dimostrando in tutta la nazione". (Com)