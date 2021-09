Roma 2021: Zingaretti, Gualtieri sindaco migliore, persona perbene e autorevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roberto Gualtieri è oggettivamente il sindaco migliore, una persona perbene e autorevole". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo con il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, all'evento "Roma, lo sport che verrà", al circolo Canottieri della Vittoria, a Roma. "Sono al fianco di Roberto perché sono romano, amo la mia città e sono stanco di vederla sotto le graduatorie e di tutti gli indici di qualità della vita - ha detto il governatore -. Serve un sindaco autorevole che abbia lo standing per parlare all'Europa. Quindi bisogna mettere in Campidoglio una persona perbene, autorevole, che ha salvato l'Italia durante la pandemia, per riaccendere i motori di Roma". Per Zingaretti i romani "stanno prendendo coscienza che si decide per i prossimi 5 o 10 anni del futuro della nostra città. Calano le polveri e si cerca il sindaco migliore, e Roberto Gualtieri è oggettivamente il sindaco migliore - ha sottolineato Zingaretti -. Lo dicono i sondaggi, ma girando per le strade anche i tanti indecisi cominciano a dire 'dobbiamo rialzarci in piedi'. Quindi io sono ottimista". (segue) (Rer)