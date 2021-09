Roma 2021: Zingaretti, Gualtieri sindaco migliore, persona perbene e autorevole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Zingaretti "gli indecisi non sono una variabile ma persone che giustamente si stanno ponendo il problema di cosa scegliere e a quale candidato sindaco dare la fiducia ed è giusto che sia così. Dico che non è vero che i problemi di Roma non si potevano risolvere e non è vero che siamo destinati a vivere nelle emergenze delle buche, del traffico, degli autobus che prendono fuoco, del lavoro, delle politiche sociali. Ci sono città italiane e nel mondo che questi problemi li hanno affrontati: ecco, ora dobbiamo farlo anche noi - ha ribadito - . È come se fossimo caduti per terra ma adesso è il momento di rialzarsi in piedi e riprendere il cammino di questa bellissima città. Ci vuole un sindaco che sia all'altezza di farlo, e Roberto Gualtieri è stato ministro del Tesoro nel momento più drammatico nella storia del Dopoguerra, e va anche detto che se i segnali di ripresa dell'economia cominciano a essere quelli che conosciamo è sicuramente merito della forza del governo Draghi ma anche di chi in quelle ore drammatiche ha fatto quelle scelte serie", ha concluso Zingaretti. (Rer)