Turismo: P. De Luca (Pd), otto miliardi di euro occasione per rilancio strategico settore

- Per il deputato del Partito democratico, Piero De Luca, "il turismo con il 13 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) e circa quattro milioni di occupati è una delle industrie più importanti del Paese, decisiva per il presente ed il futuro dell’Italia". Il parlamentare, che nel pomeriggio ha partecipato ad Ischia all’evento organizzato dall’Ancal (Associazione commercialisti area lavoro), dal titolo "Turismo ed occupazione la centralità delle politiche attive del lavoro", ha aggiunto: "Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) - ha spiegato l'esponente del Pd - sostegno del comparto turistico, che ha risentito profondamente degli effetti della pandemia, sono stati stanziati otto miliardi di euro. Grazie a queste risorse dovremo intervenire innanzitutto sulla digitalizzazione dei servizi, per migliorare l’offerta turistica, poi, sul rafforzamento delle infrastrutture, per agevolare ed incrementare le presenze nel nostro Paese, ed ancora, attuare interventi di riqualificazione, rigenerazione ed accessibilità dei siti turistici e dei piccoli borghi, infine, realizzare una vera e propria 'Academy' del turismo - ha osservato il vicecapogruppo democratico a Montecitorio - per garantire formazione di eccellenza a tutto il personale che lavora in questo settore". (segue) (Com)