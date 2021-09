Rifiuti: Zingaretti su commissario, scelta è presa, Comune Roma inadempiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario per i rifiuti a Roma "non è che non arriva, la scelta è presa e adesso prenderemo anche quest'altra decisione su chi sarà, anche perché il Tar, per due volte consecutive, ha dato ragione a noi: c'è un'inadempienza nel ciclo dei rifiuti e questa inadempienza è del Comune di Roma". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, interpellato a margine dell'evento "Roma, lo sport che verrà", al circolo Canottieri della Vittoria, a Roma. (Rer)