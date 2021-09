Covid: Silb Fipe Roma, bene delibera Regione Lazio per aiuto a imprese intrattenimento danzante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono particolarmente soddisfatto per quanto deliberato dalla Giunta della Regione Lazio relativamente ai ristori specificatamente previsti per le discoteche e sale da ballo". Lo afferma in una nota Antonio Flamini, presidente Silb Fipe Roma aderente a Confcommercio, l’organizzazione maggiormente rappresentativa dei locali in Italia e nel Lazio. "Quanto deliberato dalla Regione Lazio potrà certamente costituire un importante precedente che altre regioni potranno seguire. Un particolare ringraziamento al presidente Zingaretti ed all’assessore Orneli che hanno recepito le istanza da noi presentate durante gli innumerevoli incontri effettuati in questi mesi di forzata chiusura -continua Flamini- venendo così incontro alle esigenze di imprese che da oltre 18 mesi sono inattivi”.(Com)