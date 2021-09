Giustizia: Sisto, ora mano ai decreti delegati per reale efficacia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul processo penale "si poteva fare meglio? La risposta è 'sì', ma c'è ancora tempo. Saranno i decreti delegati a determinare la capacità di questa riforma di incidere sulla reale applicazione della presunzione di non colpevolezza e della funzione rieducativa della pena". Lo ha detto, intervenendo al congresso dell'Unione delle camere penali, il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, che poi ha osservato: "Siamo di fronte a una primavera della giustizia penale: finalmente si torna a discutere di categorie giuridiche, di effettività della difesa. E in questo anche la cultura diffusa dei referendum secondo Costituzione ha il suo peso. La difesa - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo - avrà nuovi strumenti per tenere l'imputato al riparo dalla 'presunzione di colpevolezza', con conseguenze sostanziali sul rafforzamento delle tutele processuali della riforma. La moltiplicazione delle 'pene rieducative ' è un'occasione unica per virare da ogni tentazione di fare del carcere l'unica alternativa alla libertà: una grande innovazione di questa riforma, importante almeno quanto la cancellazione del 'fine processo mai'". (Com)