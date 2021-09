Milano: al museo della scienza inaugurato You&Ai, progetto su intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- in occasione della Notte Europea dei Ricercatori 2021, nel padiglione Aeronavale del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia si è tenuta oggi l’inaugurazione della Digital Zone You&Ai e del Workshop dedicati al tema dell’intelligenza artificiale in cui, attraverso incontri e attività, verranno raccontate le nuove tecnologie e il modo in cui stanno cambiando le nostre vite, tra salute, mobilità e sicurezza. Una serata speciale dedicata all’Intelligenza Artificiale, per scoprire il progetto You&Ai, realizzato dal Museo in collaborazione con il Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione Europea di Ispra, che ha portato alla realizzazione di un ambiente digitale e di un workshop, volti a migliorare il dialogo e il coinvolgimento del pubblico, dagli adulti ai gruppi di studenti, sul tema dell’AI. (segue) (Com)