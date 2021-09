Milano: al museo della scienza inaugurato You&Ai, progetto su intelligenza artificiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fiorenzo Galli, direttore generale del museo Nazionale Scienza e Tecnologia, ha dichiarato: “Il progetto che inauguriamo oggi è frutto di una intensa collaborazione tra il museo e Jrc, che condividono l’obiettivo di potenziare il dialogo tra la ricerca e i cittadini, di costruire una cittadinanza scientifica consapevole e critica, di consolidare la fiducia nella ricerca. Proprio la pandemia ci ha mostrato l’importanza della collaborazione tra politica, società e scienza e quanto sia rilevante la partecipazione dei cittadini. Il museo, in linea con le direttive europee, lo fa attraverso una costante condivisione di esperienze con il mondo della ricerca, creando contesti di dialogo inclusivi, sviluppando competenze scientifiche e incoraggiando una riflessione sulla complessità della scienza e sul valore etico e sociale dei processi di ricerca e di innovazione. Ed è proprio in questo scenario che si aprono opportunità e interrogativi sul tema dell’intelligenza artificiale, un tema con il quale ci confrontiamo ogni giorno in modo più o meno diretto, e che ci ha portato a dar vita a un progetto come You&Ai”. (segue) (Com)