Milano: al museo della scienza inaugurato You&Ai, progetto su intelligenza artificiale (3)

Stephen Quest, direttore generale del centro comune di ricerca (Jrc), ha detto: "L'intelligenza artificiale (AI) cambierà le nostre società e le nostre vite. L'AI porterà molte nuove opportunità, ma deve essere gestita con attenzione. L'Unione europea mira a sviluppare un'AI che sia etica, sicura e degna di fiducia. Il Jrc sta sostenendo questo obiettivo fondamentale con prove scientifiche indipendenti e con il lavoro di molti scienziati. Lavorando con i principali musei europei, dove alla gente piace scoprire la scienza, possiamo avvicinare la nostra ricerca ai cittadini e spiegare come il lavoro dell'UE giovi alla vita quotidiana di tutti. Vogliamo coinvolgere di più i cittadini e allo stesso tempo capire le loro preoccupazioni". Nella Digital Zone You&Ai i visitatori, guidati da un animatore scientifico, possono sperimentare in prima persona alcuni scenari di Intelligenza Artificiale del prossimo futuro, grazie alle più innovative tecnologie immersive e interattive disponibili oggi sul mercato. Il workshop ha l'obiettivo di stimolare la discussione fra i partecipanti e raccogliere le diverse posizioni sul tema dell'intelligenza artificiale.