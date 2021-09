Milano: al museo della scienza inaugurato You&Ai, progetto su intelligenza artificiale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso la metodologia della “thinking routine” e l’uso di piattaforme digitali i partecipanti partecipano a sondaggi di opinione e condividono le idee in modo innovativo e visuale, oltre a provare un algoritmo per il riconoscimento delle immagini. Inoltre, approfondiscono il tema del riconoscimento facciale, diffuso in molti settori della società (banche, scuole, uffici), esplorano benefici e problematiche in campo etico: invasione della privacy, disparità di trattamento fra diversi gruppi di cittadini, accentuazione delle diversità sociali. La Digital Zone sarà aperta al pubblico nei weekend: 16-17 ottobre, 23-24 ottobre, 6-7 novembre, 13-14 novembre (nell’ambito del Festival Focus Live), 4-5 dicembre, 18-19 dicembre negli orari 10-11, 12-13, 15-16 e 17-18. Il Workshop sarà aperto al pubblico il 16 ottobre alle ore 10-12 per gli insegnanti in occasione dell’Open day e il 13 e 14 novembre per il pubblico durante Festival Focus Live con orario 14-15 e 16-17. (Com)