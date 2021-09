Spagna: Puigdemont potrà lasciare l’Italia in attesa dell’udienza di estradizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Generalitat di Catalogna, Carles Puigdemont, potrà lasciare l’Italia in attesa dell’udienza sulla sua estradizione, che si terrà il 4 ottobre. Lo ha spiegato l’avvocato italiano di Puigdemont, Agostinangelo Marras, dopo il rilascio del suo cliente su decisione del Tribunale d’appello di Sassari. Marras ha detto che, contrariamente a quanto appreso in un primo momento, il suo assistito non ha obbligo di rimanere in Sardegna fino al 4 ottobre. Al momento in cui è stato rimesso in libertà dal Tribunale senza misure cautelari, era emerso che sarebbe stato interdetto ad abbandonare l’isola. (Spm)