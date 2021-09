Vaccino: confermata tendenza positiva ultimi giorni su prime dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 20 al 23 settembre sono state somministrate, in media, 80.500 prime dosi al giorno, mentre, negli stessi giorni della settimana precedente, dal 13 al 16 settembre, ne sono state inoculate in media 60.700, registrando un’inversione di tendenza pari a +32,5 per cento. E' quanto si legge nel report settimanale relativo alla somministrazione di dosi di vaccino contro il Covid-19, a cura della struttura commissariale per l'emergenza sanitaria. I differenziali positivi di prime dosi - si legge nel documento - si addensano maggiormente nelle fasce di età tra i 30 e i 59 anni, in particolare: +79 per cento per la fascia 50-59 anni (circa 13.500 prime dosi/giorno, rispetto alle 7.500); +62 per cento per la fascia 40-49 anni (circa 16.900 prime dosi/giorno, rispetto alle 10.400); +41 per cento per la fascia 30-39 anni (circa 17.900 prime dosi/giorno, rispetto alle 12.600). Proseguono inoltre le somministrazioni di seconde dosi e dosi uniche per il completamento dei cicli vaccinali, a tassi pressoché costanti rispetto alla media del mese di settembre, con oltre 159.500 inoculi al giorno. (segue) (Rin)