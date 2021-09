© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da inizio campagna - conclude il report - sono state effettuate oltre 83,5 milioni di somministrazioni. Il numero dei vaccinati ammonta a oltre 41,7 milioni, pari a oltre il 77,2 per cento della popolazione over 12, mentre il numero di persone che ha ricevuto almeno una somministrazione è di oltre 44,6 milioni, pari a oltre l’82,7 per cento. (Rin)