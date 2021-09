Alitalia: il 27 settembre sarà pagato solo il 50 per cento dello stipendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alitalia ha comunicato ai dipendenti che il 27 settembre sarà pagato solo il 50 per cento dello stipendio del mese corrente mentre il resto sarà accreditato in data da stabilire. La comunicazione è firmata dai commissari straordinari della compagnia, Gabriele Fava, Giuseppe Leogrande e Daniele Santosuosso. “Ci dispiace molto dovervi informare che gli stipendi del mese corrente saranno regolati al 50 per cento con valuta lunedì 27 settembre, mentre il rimanente 50 per cento vi verrà accreditato non appena avremo evidenza sull’esito del bando del marchio Alitalia, come disposto dalla Commissione europea”, si legge nella comunicazione. Il pagamento dell’intera mensilità viene quindi subordinato agli ipotetici incassi. Il marchio Alitalia è stato valutato 290 milioni di euro, tanto che lo stesso presidente di Ita Alfredo Altavilla, ha reputato eccessiva la valutazione, facendo intendere che per quelle cifre la nuova compagnia non parteciperebbe all’asta. Di fatto la gara rischierebbe di andare deserta con la conseguenza che i lavoratori non rientrerebbero delle loro spettanze.(Rin)