Usa: inviato speciale per l'antiterrorismo Godfrey inizia visita in Oman, Emirati e Regno Unito

- Il coordinatore ad interim Usa per l'antiterrorismo e inviato speciale della Coalizione globale per la lotta allo Stato islamico, John Godfrey, si recherà in Oman, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito a partire da oggi, 24 settembre fino al 29 settembre. Lo rende noto il dipartimento di Stato Usa in un comunicato, precisando che l'inviato incontrerà i funzionari dei governi locali per coordinarsi sulle priorità condivise dell'antiterrorismo, compresi gli sforzi di stabilizzazione nel territorio liberato dallo Stato islamico in Iraq e Siria e la lotta alle minacce terroristiche in Afghanistan.(Nys)