- Il 92,55 per cento della popolazione over 80 italiana ha completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19. E' quanto emerge dal report settimanale a cura della struttura commissariale per l'emergenza sanitaria. Sono pari a 4.223.086 gli immunizzati in questa fascia d'età, su un totale di 4.562.910 persone. (Rin)