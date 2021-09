© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enrico Michetti è "la persona giusta per governare una macchina complessa come Roma". Lo ha ribadito oggi il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a margine di un'iniziativa elettorale nel Municipio XIII di Roma in compagnia del candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti e del candidato presidente del Municipio Roma XIII Marco Giovagnorio. (Rer)