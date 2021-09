Vaticano: Gallagher all'Onu, accesso al cibo diritto fondamentale dell'uomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenuto al Vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari, monsignor Paul Richard Gallagher ha sottolineato "l'urgente bisogno di intensificare l'azione internazionale per la trasformazione dei sistemi alimentari e la lotta alla insicurezza alimentare e alla malnutrizione". Citando il Papa, il segretario per i Rapporti con gli Stati ha affermato che "nel ventunesimo secolo la fame non è soltanto una tragedia per l'umanità, ma anche un vero motivo di vergogna". L'accesso al cibo, ha proseguito, "è un diritto umano fondamentale ed è essenziale per una vita dignitosa. Il cibo per tutti è un dovere morale. Dare da mangiare agli affamati, però, non è sufficiente. Dobbiamo anche fornire ai poveri e a quanti si trovano in situazioni di vulnerabilità le risorse necessarie per mantenere se stessi e le loro famiglie nel lungo termine. Una risposta è di offrire loro maggiori opportunità di utilizzo e di possesso della terra, risorse finanziarie e formazione. Ciò è particolarmente importante per i lavoratori agricoli, tra cui gli agricoltori familiari". La necessità di garantire cibo a tutti non deve trascurare la cura del nostro pianeta. "I sistemi alimentari sostenibili – ha detto Gallagher – dovrebbero fornire cibo nutriente per tutti, sostenere un'esistenza equa e giusta e promuovere modelli di produzione e di consumo circolari". Per questo, la domanda cruciale è "come trasformare i sistemi alimentari di modo che favoriscano l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sostengano la rigenerazione dei sistemi sociali dopo la pandemia di Covid-19 e promuovano lo sviluppo integrale di ogni persona, proteggendo al tempo stesso l'integrità del nostro pianeta". Su questo fronte, ha rassicurato Gallagher, "la comunità internazionale può contare sull'aiuto della Santa Sede per rendere tale visione una realtà, attraverso le numerose iniziative della Chiesa cattolica messe in atto in tutto il mondo". (Civ)