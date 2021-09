Roma 2021: De Santis (M5s), Michetti ha copiato programma che Raggi ha già attuato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quando Enrico Michetti ha smesso per un attimo di parlare di antichi romani, non solo ha inserito nel suo programma elettorale una parte delle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio sulla selezione dei dipendenti pubblici, ma non si è neppure accorto che quella parte del suo programma, la Giunta di Virginia Raggi, l’ha già realizzata". Lo scrive sulla sua pagina Facebook l’assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis. "Il candidato sindaco del centrodestra a Roma, ha infatti scritto nel suo programma: 'Selezionando nelle assunzioni le migliori competenze e attitudini in modo rapido, efficiente e sicuro, senza costringere a lunghissime attese decine di migliaia di candidati'. Esattamente ciò che, tra giugno e agosto di quest’anno, Roma Capitale ha realizzato svolgendo un concorso completamente digitalizzato (a prova di raccomandazione) con cui ha individuato, tra più di 230 mila candidature, oltre mille professionalità da inserire nell’organico capitolino, per far fronte ai pensionamenti e alla sfida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Caro Michetti non ti resta che votarci e continuare a disertare i confronti”.(Rer)