Uruguay: ministro Esteri Bustillo stila bilancio positivo su missione in Messico e Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Uruguay, Francisco Bustillo, ha valutato in modo positivo i risultati della recente missione ufficiale guidata dal presidente Luis Lacalle Pou in Messico e Stati Uniti in occasione rispettivamente del vertice della Comunità degli Stati latinoamericani e dei Caraibi (Celac) e dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu). "E' stata una settimana molto produttiva ed intensa con riunioni bilaterali e con investitori molto positive", ha dichiarato Bustillo in un punto stampa tenuto oggi a Montevideo al ritorno dagli Usa. Tra le riunioni tenute a New York Bustillo ha segnalato quella con il delegato speciale della presidenza Usa per il Clima, John Kerry, e quella con rappresentanti dei principali fondi di investimento internazionali. In questa occasione, si legge in una nota di Montevideo, il presidente Lacalle Pou ha invitato i suoi interlocutori "a investire e progettare sul lungo termine in Uruguay, un paese serio, prevedibile e con un alto livello di trasparenza". (segue) (Abu)