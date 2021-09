Uruguay: ministro Esteri Bustillo stila bilancio positivo su missione in Messico e Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo discorso alla 76esima Assemblea generale delle Nazioni Unite (Onu) Lacalle Pou era tornato a criticare "i governi autoritari che temono i loro popoli e la libertà". "Non possiamo passare per questo foro senza parlare delle violazioni ai diritti umani da parte di governi che fanno parte di questa organizzazione", ha affermato il presidente uruguaiano, sottolineando che "l'uso difettoso del potere va a scapito delle libertà". Lacalle Pou ha quindi criticato "i governi autoritari che temono i loro popoli e la libertà e finiscono per impoverire la loro gente per varie generazioni". "Nei Paesi in cui lo Stato svolge bene il ruolo di protezione, i soggetti più vulnerabili possono accedere a strumenti di libertà", ha quindi aggiunto. Il discorso di Lacalle Pou aveva tenuto in questo senso un serrato botta e risposta con il presidente di Cuba, Miguel Diaz-Canel, in occasione del VI vertice dei capi di Stato e di governo della Celac (Comunità dei Paesi latinoamericani e caraibici), tenuto il 18 settembre a Città del Messico. (segue) (Abu)