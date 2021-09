Roma 2021: Bettini (Pd), Gualtieri unico che garantisce risorse Ue per Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gualtieri rassicura Roma. E' sereno, preparato, serio e umano. E' il solo che in Europa potrà garantire che le risorse destinate alla Capitale vengano mantenute e aumentate. E poi é il solo che le saprà spendere bene. Sa unire le forze e al contrario degli altri non fa una corsa solitaria. A Primavalle dove é in lizza un seggio parlamentare, Andrea Casu il candidato del centrosinistra é giovane, entusiasta e intelligente. Sono qui anche per incoraggiarlo nella sua difficile battaglia". Lo ha dichiarato Goffredo Bettini, membro della Direzione del Pd, in occasione di un incontro a Primavalle con Andrea Casu e Roberto Morassut. (Com)