Milano: Frassinetti e Osnato (Fd'I), Sala annulli la sua partecipazione a convegno dei Verdi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza del sindaco Sala al convegno organizzato dal suo partito dei Verdi europei a pochi giorni dal voto per le Comunali non è soltanto politicamente inopportuno, vista la presenzadi Carola Rackete. Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Marco Osnato. La deputata di Fd'I Paola Frassinetti dichiara invece che la partecipazione di Giuseppe Sala "può spiegare in solo due modi: o il sindaco uscente ha espressamente chiesto al partito al quale ha recentemente aderito di preparargli una passerella elettorale o sono stati i Verdi europei a prendere l'iniziativa per offrirgli la volata". Un appuntamento definito dai due "illegittimo" perché "le norme comunitarie vietano espressamente di usare soldi dei cittadini europei per sovvenzionare eventi con la partecipazione dei candidati", spiega Osnato. Il capodelegazione al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, ha chiesto al sindaco di annullare la sua partecipazione. "Ci aspettiamo che il sindaco chiarisca se era a conoscenza di queste norme, si scusi e annulli la sua partecipazione nel rispetto di norme di trasparenza che devono valere per tutti”, conclude Frassinetti.(Com)