Latina: Coldiretti e Assofloro, in ripresa il settore strategico del florovivaismo

- Riflettori puntati sul florovivaismo nel convegno organizzato da Coldiretti Lazio a Latina in collaborazione con Assofloro, l'associazione nazionale di categoria che conta oltre millecinquecento aziende sul territorio nazionale. L'appuntamento è per domani, sabato 25 settembre, presso la Fondazione Biocampus di Latina. E' proprio sulla formazione di personale qualificato ad operare nel florovivaismo che puntano la Coldiretti Lazio e Assofloro nell'ambito di un percorso di valorizzazione di un settore strategico. Un percorso che passa attraverso una serie di azioni concrete, come la semplificazione burocratica e il potenziamento del comparto fitosanitario, fino all'importanza della corretta informazione ai consumatori sull'origine di piante e fiori. (segue) (Com)