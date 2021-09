Latina: Coldiretti e Assofloro, in ripresa il settore strategico del florovivaismo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ripresa che si registra anche nel Lazio, che mantiene la sua posizioni tra le regioni italiane più produttive nel settore orto-florovivaistico, confermandosi al quarto posto per il mercato di fiori e piante, con 125 milioni di euro e al nono posto per il mercato vivaistico con 42 milioni di euro. "Il settore si trova ad affrontare, dopo il periodo di crisi legato alla pandemia, un aumento di materie prime e dei costi di produzione" conclude Nada Forbici, presidente di Assofloro. "Questo aspetto interessa anche gli altri settori produttivi, ma colpisce in modo duro il florovivaismo, per la risicata marginalità del prodotto piante e fiori, legato alla concorrenza estera, a volte anche a pratiche sleali. Anche su questi aspetti occorre concentrare le azioni dei prossimi mesi a tutela del settore". (Com)