Nord Macedonia: firmato memorandum su digitalizzazione con Usa e Estonia

- La Macedonia del Nord ha firmato un memorandum d'intesa con Estonia e Stati Uniti per una partnership finalizzata al rafforzamento della digitalizzazione e dell'e-governance. Secondo quanto annunciato dal vicepremier macedone Nikola Dimitrov, diffondendo su Twitter le foto della firma dell'accordo, questo memorandum assicurerà "servizi migliori per i cittadini, maggiore trasparenza e rappresenta uno strumento importante per il contrasto alla corruzione". (Seb)