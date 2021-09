© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha avuto un colloquio con il neo-eletto presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, Abdulla Shahid, a margine dei lavori al Palazzo di vetro di New York. "Convergenza su multilateralismo come strumento per dare risposte alle sfide del nostro tempo", ha affermato la Farnesina su Twitter. (Nys)