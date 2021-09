Cina: Onu, Pakistan presenta risoluzione contro ingerenze in affari interni di Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A nome di 65 Paesi, il Pakistan ha presentato oggi al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani una risoluzione che condanna presunte ingerenze negli affari interni della Cina. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale di Pechino "Xinhua". Nel testo si sottolinea come "il rispetto per la sovranità, l'indipendenza, l'integrità territoriale degli Stati e il principio di non interferenza negli affari interni dei Paesi sovrani" rappresenti "la base delle norme che regolano le relazioni internazionali". La dichiarazione giunge a seguito dell'intensificarsi del coro internazionale di critiche contro i presunti abusi della Cina nella regione autonoma dello Xinjiang, abitata da una maggioranza musulmana uigura.(Cip)