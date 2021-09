Onu: Di Maio presiede riunione ministeriale informale Uniting for Consensus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Luigi DI Maio, ha presieduto la riunione ministeriale informale del Gruppo Uniting for Consensus (UfC), di cui l'Italia è Focal Point. La riunione, riferisce la Farnesina in una nota, si è tenuta in formato virtuale a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con l'obiettivo di valutare lo stato e le prospettive del processo di riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. I ministri hanno rilevato che, nonostante il perdurare di opinioni divergenti sugli aspetti chiave della riforma, gli ultimi negoziati intergovernativi (Ign) hanno confermato l'impegno dei membri dell'Onu a risolvere le differenze e a costruire sugli elementi di comunanza al fine di raggiungere una soluzione a questo lungo processo basato sul più ampio supporto possibile. Concordando sull'urgente necessità di un Consiglio di sicurezza riformato, i ministri dell'UfC hanno sottolineato che l'Ign rimane il forum più appropriato ed efficace sulla riforma del Consiglio di sicurezza, fornendo a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite l'opportunità di lavorare insieme in modo inclusivo e pratico. I ministri dell'UfC hanno ribadito che il Consiglio di sicurezza - il luogo in cui vengono prese le decisioni ultime sulla pace e la sicurezza globali - deve essere reso più democratico, responsabile, rappresentativo, trasparente ed efficace. Un Consiglio “veramente adatto allo scopo” acquisirebbe maggiore legittimità agli occhi dei membri delle Nazioni Unite, instillerebbe maggiore fiducia nelle Nazioni Unite e rafforzerebbe la causa del multilateralismo. (segue) (Com)