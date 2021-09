Onu: Di Maio presiede riunione ministeriale informale Uniting for Consensus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri dell'UfC, si legge nel comunicato, hanno quindi invitato tutti gli Stati membri a continuare a lavorare in modo costruttivo per raggiungere una soluzione di compromesso giusta ed equa che soddisfi l'interesse collettivo di tutti i 193 membri delle Nazioni Unite. Coerentemente con l'approccio costruttivo del Gruppo, i ministri dell'UfC hanno convenuto che, al fine di contribuire a riparare alle ingiustizie storiche, gli sforzi verso un Consiglio di sicurezza riformato dovrebbero mirare a raggiungere un'equa rappresentanza per i paesi africani. La riforma dovrebbe inoltre garantire una maggiore rappresentanza e una maggiore voce alle altre regioni in via di sviluppo, ai piccoli Stati e ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo (Sids). Solo rendendo il Consiglio più rappresentativo diventerà capace di affrontare vecchie e nuove sfide. Solo in questo modo a tutti gli Stati membri sarebbero garantite maggiori possibilità di sedere e servire in seno al Consiglio. Allo stesso tempo - prosegue la dichiarazione - i ministri dell'UfC hanno confermato la loro opposizione alla creazione di nuovi membri permanenti nel Consiglio di sicurezza: un Consiglio di sicurezza efficace e democratico non può essere realizzato con l'aggiunta di nuovi membri con diritti nazionali esclusivi e privilegi diseguali. I ministri hanno riaffermato il pieno impegno dei membri dell'UfC a impegnarsi in modo costruttivo e in buona fede nel prossimo Ign per realizzare una “riforma del Consiglio di sicurezza per tutti”. (Com)