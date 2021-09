Milano: Comitato Antimafia, interessi criminalità cambiati allargare aree di rischio monitorate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambiano gli interessi delle mafie e devono essere allargate le aree di rischio monitorate. Così come anche le società partecipate devono dotarsi della figura d un referfente anti-riciclaggio. È quanto si legge nella Relazione finale sull'attività svolta dal Comitato Antimafia presieduto da Carmen Manfredda nel periodo dicembre 2019 – settembre 2021 e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Milano. Mentre fino al 2020, le segnalazioni e comunicazioni hanno come principale fonte di innesco il commercio (con particolare riguardo alla ristorazione, bar e autorimesse), dal 2021, le segnalazioni e comunicazioni provengono anche dalla direzione urbanistica e dalla direzione demanio e patrimonio, in considerazione dell’impulso che deriva dai criteri relativi agli assetti proprietari, sulle operazioni aziendali e societarie, sull’origine dei fondi e sulle effettive finalità finanziarie sottostanti alle transazioni e operazioni in genere. (segue) (Rem)