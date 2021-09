Milano: Comitato Antimafia, interessi criminalità cambiati allargare aree di rischio monitorate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche le aree di rischio vengono in concreto aggiornate riaspetto alle linee guida del 2016, che indicavano aree ridotte (come compro oro, usura, giochi e scommesse, contraffazione, smaltimento rifiuti, movimento terra) e non faceva alcun cenno alle aree di rischio, relative all’urbanistica e alle gare di appalto opere e servizi e a tutte le altre aree relative ai settori dell’economia, nei quali in epoca recente si sono infiltrate e operano le criminalità con metodi moderni, che spesso sono sempre un passo avanti rispetto ai meccanismi economico-finanziari che gli indicatori di volta in volta tentano di svelare. Ancora, le società partecipate devono avvalersi di un referente antiriciclaggio, al fine di consentire un “report” del Comune di Milano-società partecipate. Infine, si delinea in modo netto l’esigenza che le banche dati, utilizzate dalla struttura organizzativa facente capo all’ufficio antiriciclaggio del Comune di Milano, siano ampliate, non potendosi limitare a quelle messe a disposizione dall’agenzia delle entrate, ma dovendosi estendere anche all’archivio dei rapporti finanziari, accesso allo stato non consentito. (Rem)