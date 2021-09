Milano: Comitato Antimafia, potenziata collaborazione con Polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un aggiornamento dell’Ufficio antiriciclaggio, realizzato tra la fine del 2020 e il luglio del 2021, è stata potenziata anche la collaborazione tra la Polizia locale e il Comitato Antimafia. È quanto emerge dalla relazione finale redatta da quest’ultimo, in cui si sottolinea “l’efficace presidio del territorio” svolto dagli agenti della locale, “consentendo di acquisire informazioni utili relativamente a soggetti sospettati di svolgere attività opache sul territorio milanese e che offre il necessario supporto al Responsabile Antiriciclaggio per integrare le informazioni acquisite dalle banche dati e collegamenti telematici in tema di predisposizione delle segnalazioni/comunicazioni da trasmettere all’Uif con riguardo alle operazioni oggetto del ragionevole sospetto di riciclaggio.” (Rem)