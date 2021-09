Rpt - Lombardia: erogati contributi per richieste Dote Scuola a tutti gli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione corretta alla fonte - Il contributo per la Dote Scuola 2021/22, valido per l'acquisto di libri e materiali didattici, per tutti gli studenti le cui domande erano risultate ammesse, ma non finanziate, è stato erogato. Ciò è stato possibile grazie allo stanziamento da parte della Regione Lombardia di ulteriori risorse, pari a 9.160.000 euro. "Ringrazio il governatore della Lombardia e l'assessore al bilancio che hanno saputo offrire risposte concrete a tutte le richieste: 46mila domande in più rispetto agli scorsi anni", commenta in una nota l'assessore regionale all'istruzione Fabrizio Sala. "Questo è un chiaro esempio di come Regione Lombardia continui a soffrire il riparto di risorse statali per il diritto allo studio che ci penalizza sulla base delle richieste dei nostri studenti", sottolinea l'assessore. L'esaurimento di fondi statali aveva impedito alla Regione di finanziare tutte le domande ammesse, si legge nella nota. A partire dal 24 settembre le famiglie hanno visto accreditato sulla tessera sanitaria il contributo, utilizzabile dal 23 settembre in tutti i punti vendita convenzionati. Per coloro che invece hanno già provveduto ad acquistare libri di testo è stata prevista la possibilità di richiederne il rimborso fino ad un massimo di 200 euro per studente beneficiario: necessaria sarà la presentazione di uno scontrino o di ricevuta fiscale. In caso di richiesta di rimborso, non bisogna utilizzare il contributo erogato sulla tessera sanitaria. La Dote Scuola può essere utilizzata entro il 31 gennaio 2022 (Com)