Ita: Durigon (Lega), convocare tavolo urgente governo su futuro lavoratori

- Il deputato della Lega Claudio Durigon, capo dipartimento Lavoro del partito, sottolinea: "Il governo si faccia immediatamente promotore di azioni concrete a tutela dei lavoratori di Alitalia. L'impegno del ministro Orlando non basta - continua il parlamentare in una nota -, serve la convocazione di un tavolo di lavoro urgente, che abbia come obiettivo quello di tutelare e preservare i livelli occupazionali e le professionalità di Alitalia: non possono essere i dipendenti a pagare per gli errori del passato". (Com)