Amministrative: Renzi, non capisco Salvini né su certificato verde né su candidati

- "Non capisco Salvini né sul green pass né sulla scelta di alcuni candidati che sembra stiano facendo di tutto per perdere. Il signor Bernardo a Milano che dice vado in ospedale con la pistola, un bel messaggio ai moderati. I grillini che urlavano contro l’Expo. Veramente la politica è meglio di una serie tv". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, presentando il suo libro "Controcorrente", a Siracusa. (Rin)